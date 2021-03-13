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السياحة تدعو المطاعم الراغبة بالتوصيل للتقدم عبر منصة stayhome.jo

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السبت، 13-03-2021 06:27 م

السياحة تدعو المطاعم الراغبة بالتوصيل للتقدم عبر منصة stayhome.jo

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة السياحة والآثار، المطاعم المصرح لها بخدمة توصيل الطعام، والراغبين منهم بتقديم هذه الخدمة، تقديم طلباتها على منصة stayhome.jo، لإصدار تصاريح التجوال لعامليها خلال فترة الحظر الليلي.
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وأعلنت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، عن إضافة بند المطاعم على منصة stayhome.jo، لإصدار تلك التصاريح للمطاعم بفئاتها كافة، كلٌ حسب جهة ترخيصه، وذلك بعد إثبات أهلية مقدمي الطلبات واشتراك المنشأة والعاملين فيها بالضمان الاجتماعي.

ولفتت إلى أنه في حال وجود مشاكل في إصدار التصاريح، على مقدم الطلب مراجعة الجهة المرخص لديها، سواء كانت وزارة السياحة والآثار ، أو أمانة عمان، أو البلديات.

 




 

 


 

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