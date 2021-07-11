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الأحد، 11-07-2021 08:19 م

السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لتطوير العمل المؤسسي

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية الموارد البشرية في وزارة السياحة والآثار، برنامج دورات تدريبية لموظفي الوزارة، تحت عنوان "تطوير العمل المؤسسي والريادة الإدارية والتميز".اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام يأتي إيماناً منها بضرورة منح فرص تطوير شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة في الوزارة، ولتحقيق الاهداف وفق خطط استراتيجية وبالفاعلية التي تضمن التصاعد الدائم في الأداء وصولا الى الغاء الفجوة بين الأداء الحالي والمستهدف الذي يحدده نظام إدارة الأداء.

 




 

 


 

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