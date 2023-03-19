السياحة : 20 ألف مشارك ببرنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام

الوكيل الاخباري - قالت وزارة السياحة والآثار، إن عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية، بلغ منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 20 ألف مشارك.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، بلغت أعداد حافلات النقل السياحي التي قامت بنقل المواطنين للوجهات السياحية التي يوفرها البرنامج وانطلقت من مختلف محافظات المملكة حوالي 529 حافلة.



وأشارت إلى أن البرنامج سيبقى مستمراً خلال شهر رمضان، حيث سيجري تعديل على برامج الرحلات لتنطلق الحافلات بعد الظهر ليصل المشاركون إلى وجهتهم ويتناولون الإفطار ويزورون المناطق السياحية ومن ثم يعودون إلى نقاط انطلاقهم.



وبينت أن أسعار برامج الرحلات لليوم الواحد ثابتة، حيث تبلغ 10 دنانير شاملة النقل المتخصص وتوفير دليل سياحي وأيضا وجبة طعام، أما بالنسبة للمبيت فتختلف حسب تصنيف المنشأة الفندقية وتبدأ من 15 دينارا للشخص الواحد في الفنادق المصنفة بنجمتين، إلى 40 دينارا في فنادق 5 نجوم.



وأوضحت أن فريق عمل البرنامج وضعوا تصورا جديدا للبرنامج خلال العام الحالي، حيث يراعي هذا التصور المستجدات على ارض الواقع بالقطاع السياحي.

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