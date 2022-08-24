السير: ضبط مركبات تضع لوحات ارقام مزورة

الوكيل الإخباري -

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قال مندوب إدارة السير المركزية، إنه تم ضبط عدد من المركبات لا تضع لوحات أرقام، وعدد منها كان مزوراً، في مناطق مختلفة من المملكة، يوم أمس الثلاثاء.وبيّن مندوب الإدارة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أنه تم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين مركبتين، ما بعد جسر الدوريات الخارجية شمال عمان، ونتج عنه إصابة تم إسعافها الى المستشفى، فيما تسبب الحادث بازدحام مروري، تم التعامل معه لتسيير حركة المركبات.وأضاف أن حادث تصادم بين مركبتين وقع الليلة الماضية في مدينة الرمثا، ونتج عنه عدة إصابات، تم إسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن سائق احدى المركبتين غير مرخص، وتم اجراء المقتضى القانوني بحقه.