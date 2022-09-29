الخميس 29-09-2022
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الخميس، 29-09-2022 09:20 ص

السير للسائقين: اتركوا مسافة أمان

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير، إن حركة الطرق تسير بشكل انسيابي على كافة الطرق خلال ساعات صباح اليوم الخميس، مع وجود بعض المعيقات والتي تم التعامل معها بالسرعة القصوى.

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وبيّن مندوب الإدارة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أنه تم التعامل مع تعطل مركبة عند إشارات الاستقلال، وأخرى داخل نفق صويلح، وتم إزالة الأثر المروري وسحب حركة السير لإعادة للشكل الطبيعي.


وأضاف أنه تم توظيف خبرات نشامى السير الميكانيكية بالتعامل الفوري مع تعطل صهريج مياه ( حجم كبير ) ما بين دوار الداخلية ونفق الدوار الرابع ورفعه من الموقع قبل بداية الذروة المرورية الصباحية.


وأكد المندوب إدارة السير ضرورة ترك مسافة أمان والابتعاد عن الانشغال بمشتتات الانتباه (الهاتف الخلوي وتناول المشروبات) أثناء القيادة جميع الأوقات وخاصة أثناء الذروات المرورية الصباحية والمسائية تحقيقا للوصول الآمن.


ودعت إدارة السير السائقين بعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ 911 عند تعطل مركباتهم أو حدوث أي عائق على الطرق وتمرير أي ملاحظات مرورية على رقم الواتسأب المخصص لذلك 0770999030


 




 

 


 

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