السير: 224730 مركبة تم الكشف عليها ضمن حملة الشتاء

الوكيل الإخباري– أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية أن جميع طرق المملكة بين المحافظات وباتجاه العاصمة تشهد نشاطا مروريا اعتياديا.



وقال مندوب ادارة السير، إنه لوحظ ارتفاع في عدد حوادث السير اليومية بالرغم من استقرار الحالة الجوية خلال ال 24 ساعة الماضية حيث بلغت 401 حادث على مستوى المملكة نتج عنها وفاة بحادث دهس غرب معان والعديد من الاصابات.



وأضاف ضابط عمليات السير أن نشامى الإدارة وبالرغم من تنفيذهم لواجبهم الرئيس على مختلف شوارع المملكة الداخلية للمحافظة على الانسيابية المرورية وعلى مدار الساعة إلا أنه قد تم الكشف على 224730 مركبة منذ بدء الحملة الشتوية على المركبات وحتى يوم امس .



وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد السير وخاصة ما يتعلق بحمولة نقل الركاب بالباصات العمومية وعدم تحميل وتنزيل الركاب في غير الأماكن المخصصة لذلك مما يعرض حياتهم للخطر وخاصة على مداخل ومخارج الأنفاق.



من جانبه، أكد مندوب ادارة الدوريات الخارجية على انتشار الدوريات الآلية ومرتبات المحطات الأمنية واستخدام تقنية كاميرات المراقبة على جميع طرق المملكة الخارجية للاستجابة الفورية لأي طارئ مروري وللحفاظ على الانسيابية المرورية والإبقاء على الطرق الخارجية آمنة .



وأضاف ضابط عمليات الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري أنه تم التعامل مع حادث سقوط شجرة بفعل الرياح ما بعد مثلث الرامة باتجاه عمان تسبب بإعاقة للحركة المرورية بشكل لحظي حيث تواجد نشامى الادارة في الموقع وتم ازالة العائق بالتعاون مع الجهات المختصة وإعادة الانسابية لحركة السير .



كما أكد المندوب أن ادارة الدوريات الخارجية لا زالت تراقب المخالفات الخطرة وتلاحق مرتكبيها لإجراء المُقضتى القانوني بحقهم حيث تم ضبط سرعة 145 كم/بالساعة ما بعد مثلث الرامة باتجاه البحر مستهجناً استمرار ارتكاب مثل هذه المخالفات بالرغم من الحملات التوعوية اليومية .

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