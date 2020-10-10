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السبت، 10-10-2020 02:49 م

السيطرة على حريق اندلع في إربد

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الوكيل الاخباري- أعلن محافظ إربد، رضوان العتوم، عن السيطرة على الحريق الذي شب في لواء الكورة وامتد للواء الطيبة وطال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة.

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وبين العتوم أن الحريق اندلع الجمعة، في وقت متأخر من الليل، و"نتج عنه أضرار مادية كبيرة في المزروعات والأشجار المثمرة".


وأضاف أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة في إخماد الحريق ولساعات طويلة، نظرا لامتداده على مساحة كبيرة وتشعبه في أكثر من مكان خاصة أن المنطقة طرقها وعرة، ويصعب الوصول إليها".


وأشار إلى أن "الحريق تسبب بأضرار مادية على الأشجار والأعشاب دون وقوع أي إصابات"، ومضى قائلا: "جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".


 




 

 


 

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