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الخميس، 05-05-2022 02:33 م

الشبول يتفقد المراكز الصحية المناوبة في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - تفقد الأمين العام لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور رائد أنور الشبول المراكز الصحية الشاملة المناوبة في الزرقاء منذ بدء العطلة الرسمية في الأول من أيار وطيلة أيام عيد الفطر، بهدف الاطلاع على الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمرضى للمراجعين.

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وأشاد الدكتور الشبول بالدور الكبير والجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والمهنية العالية والاخلاص والتفاني في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمراجعين.


وقال مدير مديرية صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المراكز الصحية الشاملة المناوبة مفتوحة منذ بدء العطلة الرسمية في الأول من أيار وطيلة أيام عيد الفطر وتعمل على تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة للمواطنين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً.


وثمن عدد من مواطني الزرقاء دوام الكوادر الطبية والتمريضية في تلك المراكز المناوبة في مناطق محافظة الزرقاء المختلفة، منذ بدء سريان العطلة الرسمية، مقدرين جهودهم وتفانيهم بتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمراجعين. 

 




 

 


 

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