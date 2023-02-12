الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

ندوة بعنوان الثقافة بين فن الاستشراف ومتطلبات التطور باربد

جمعية المحاسبين القانونيين تعقد دورة عن التواصل الفعال

وزير المالية يشارك في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية

عرض مسرحية بعنوان لبنة بمحافظة إربد

الأردن ينقل 480 خيمة إلى المتضررين من زلزال تركيا

الشريدة يعلن مخرجات خارطة تحديث القطاع العام في 2022

اصابة 5 عاملين بشركة الكهرباء اثناء تأدية الواجب

الزراعة: سنستمر بإغلاق أسواق المواشي للحد من الحمى القلاعية

توصية نيابية بتأجيل قروض مربي الثروة الحيوانية

المياه : ضبط حفارة مخالفة في الخالدية

الأحد، 12-02-2023 07:53 م

الشريدة يعلن مخرجات خارطة تحديث القطاع العام في 2022

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة عن أبرز ما تمّ تنفيذه في العام الماضي ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأكّد الشريدة أن الحكومة استهلت عملها في البرنامج باتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ومتابعته وتقييمه ومن بينها، تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة برنامج تحديث القطاع العام وإنشاء وحدة لإدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والبدء بمأسستها ضمن رئاسة الوزراء.

وأضاف: ومن بين الإجراءات التي شرعَت الحكومة في تنفيذها هي إطلاق حملة إعلام وتواصل للبرنامج التنفيذي بهدف التوعية بأهم مكوّنات البرنامج وأهدافه، إذ تضمنت هذه الحملة تنفيذ حوارٍ وطنيّ حول مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام التي أعلنتها الحكومة في نهاية تموز من العام الماضي؛ إذ عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 13 ورشة عمل في عمّان والمحافظات، أفضت عن توصيات قدّمها المجلس للحكومة وأخذتها بعين الاعتبار في تحديد أولويات البرنامج التنفيذي لعام 2023 والتي ستعلنها الحكومة قريباً.

وبيّن أن الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي شهد ردود فعل إيجابية في معظمها باستثناء بعض المبادرات، التي ارتأت الحكومة إخضاعها لمزيد من الدراسة استجابة لمخرجات هذا الحوار، مشيداً بهذه التجربة لما تضمنته من تفاعل جيد مع الرأي العام والاستماع لآراء المواطنين وأخذ التغذية الراجعة حول مكونات البرنامج.

كما قامت الحكومة- وفق الشريدة- بمراجعة الأوراق المفاهيمية الخاصة بمكوّنات خارطة الطريق والتي تتضمن الخطط التفصيلية لبرنامج تحديث القطاع العام، والتي أعلنتها على الموقع الإلكتروني www.govreform.jo.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202312204545660332501

ندوة بعنوان الثقافة بين فن الاستشراف ومتطلبات التطور باربد

12202224102244284983394

جمعية المحاسبين القانونيين تعقد دورة عن التواصل الفعال

wwwwwwww

وزير المالية يشارك في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية

102020101419173941595

عرض مسرحية بعنوان لبنة بمحافظة إربد

www

الأردن ينقل 480 خيمة إلى المتضررين من زلزال تركيا

الدفاع المدني 4

اصابة 5 عاملين بشركة الكهرباء اثناء تأدية الواجب

أخبار متعلقة
www

رئيس الوزراء العراقي: خطوة تنفيذية الشهر المقبل لخط نفط البصرة - العقبة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: نية لتوفير دليل للمستثمر حول “البيئة الاستثمارية”

63cfdf459fca1

الملك لنتنياهو: ضرورة عدم المساس بالوضع القائم في الأقصى

ww

مندوبا عن رئيس الوزراء.. كريشان يفتتح محطة العقبة للسفن السياحية

5202227122358519640995

الخصاونة يتعهد بقصم ظهر الفساد أينما وجد

www

الحكومة تتسلم مخرجات الحوار الوطني بشأن خارطة تحديث القطاع العام