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الأربعاء، 21-10-2020 05:22 م

الشواربة يوعز بمراعاة دوام الأمهات وعدم المساس برواتبهن

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الوكيل الاخباري -  قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، ان أمانة عمان الكبرى اغلقت حضانة الأطفال حسب القرار الحكومي بتوجيهات من امين عمان الدكتور يوسف الشواربة.
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وأضاف أن الشواربة أوعز لنواب مدير المدينة والمدراء بمراعاة دوام الأمهات إلى أقصى درجة حفاظا على سلامة وصحة الأطفال والأمهات.

ووفقا للرحامنة، شدد أمين عمان على عدم المساس بالرواتب واعتبار عمل الأمهات من ضمن الحدود الدنيا في العمل.

وأهاب الشواربة بالزميلات الموظفات برعاية أبنائهن والحفاظ على الشروط الصحية في تربية الأبناء في ظل ظروف جائحة كورونا.

 




 

 


 

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