الصحة : البحث في السماح بتلقي لقاح كورونا الجمعة

الوكيل الإخباري -خاص - بحثت وزارة الصحة ، بشأن المواطنين الذين تصلهم رسائل نصية لأخذ مطعوم كورونا يوم الجمعة، وذلك خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء.
وقال مدير التطعيم في وزارة الصحة، الدكتور كامل أبو السل لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة طرحت خيارين أحدهما، إعطاء اللقاح للمواطنين خلال أيام الأسبوع والاقتراح الآخر، السماح لهم بتلقي اللقاح يوم الجمعة خلال الحظر الشامل .
وبيّن أبو السل، أنه سيتم الإعلان عن الآلية بشأن الأشخاص الذين وصلتهم رسائل نصية لأخذ اللقاح يوم الجمعة الماضي .
وكان مدير عمليات خلية أزمة كورونا ، العميد مازن الفراية، أشار أمس الثلاثاء أن عدد المسجلين بالمنصة المخصصة لتلقي اللقاح 419,405 أشخاص .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة