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الأربعاء، 03-03-2021 10:42 ص

الصحة : البحث في السماح بتلقي لقاح كورونا الجمعة

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري -خاص - بحثت وزارة الصحة ، بشأن المواطنين الذين تصلهم رسائل نصية لأخذ مطعوم كورونا يوم الجمعة، وذلك خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء. 

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وقال مدير التطعيم في وزارة الصحة، الدكتور كامل أبو السل لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة طرحت خيارين أحدهما، إعطاء اللقاح للمواطنين خلال أيام الأسبوع والاقتراح الآخر، السماح لهم بتلقي اللقاح يوم الجمعة خلال الحظر الشامل .

وبيّن أبو السل، أنه سيتم الإعلان عن الآلية بشأن الأشخاص الذين وصلتهم رسائل نصية لأخذ اللقاح يوم الجمعة الماضي .


وكان مدير عمليات خلية أزمة كورونا ، العميد مازن الفراية، أشار أمس الثلاثاء أن عدد المسجلين بالمنصة المخصصة لتلقي اللقاح 419,405 أشخاص .

 

 

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