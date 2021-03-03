الصحة : البحث في السماح بتلقي لقاح كورونا الجمعة

الوكيل الإخباري -خاص - بحثت وزارة الصحة ، بشأن المواطنين الذين تصلهم رسائل نصية لأخذ مطعوم كورونا يوم الجمعة، وذلك خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء.

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وقال مدير التطعيم في وزارة الصحة، الدكتور كامل أبو السل لـ " الوكيل الإخباري" إن الوزارة طرحت خيارين أحدهما، إعطاء اللقاح للمواطنين خلال أيام الأسبوع والاقتراح الآخر، السماح لهم بتلقي اللقاح يوم الجمعة خلال الحظر الشامل .



وبيّن أبو السل، أنه سيتم الإعلان عن الآلية بشأن الأشخاص الذين وصلتهم رسائل نصية لأخذ اللقاح يوم الجمعة الماضي .



وكان مدير عمليات خلية أزمة كورونا ، العميد مازن الفراية، أشار أمس الثلاثاء أن عدد المسجلين بالمنصة المخصصة لتلقي اللقاح 419,405 أشخاص .

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