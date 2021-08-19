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الخميس، 19-08-2021 08:34 ص

الصحة: الجرعة المعززة ستكون من ذات نوع الجرعتين السابقتين

لقاح


الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، الخميس، إن "إعطاء من مضى على تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا أكثر من 8 أشهر جرعة معززة لن يكون في الفترة الحالية، وسينظر فيه لاحقا".

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وأضاف في تصريحات صحافية ، أن "الجرعة المعززة من لقاح كورونا ستكون من نفس نوع اللقاح في الجرعتين السابقتين".

 

وزير الصحة فراس الهواري، أكد  الثلاثاء، ضرورة أخذ جرعة ثالثة معززة من مطعوم فيروس كورونا لأصحاب المناعة المتدنية.


وأضاف حول مخرجات اجتماعه مع اللجنة الوطنية للأوبئة، أن "سنقوم بوضع قائمة بالأمراض التي تؤثر على المناعة والتي نشجع أصحابها بأخذ الجرعة الثالثة، على سبيل المثال المرضى المصابين بالسرطان، زراعة النخاع، والفشل الكلوي، وكل الأمراض المتعارف عليها بأنها تسبب بنزول المناعة، وسنقوم بعرض هذه القائمة على موقع الوزارة وأيضا من خلال وسائل الإعلام".

 

 




 




 

 


 

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