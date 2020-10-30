الصحة : الفيروس موجود وسينتشر

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الأولية الدكتور غازي شركسي إن كسر سلسلة العدوى يعتمد على المواطنين، وأصبح لزاما الالتزام بوسائل الوقاية، فالكمامة أصبحت سلاحا لا بد منه.وأضاف لبرنامج 60 دقيقة الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني أن الانتخابات استحقاق دستوري ويجب التعامل معه وفق ضوابط جائحة كورونا وليس الطريقة التقليدية.وبين أن النظام الصحي الأردني استهلك 30% من قدرته، وتم استهلاك 50% من أسرة العناية الحثيثة، وهو قادر على استقبال المرضى، لكن وتيرة الزيادة باصابات كورونا يجب أن تنخفض.ولفت إلى أن الحكومة لم تكن مواكبة للحدث كما يجب، حيث في البداية كان هناك وقت طويل للاعداد وتم العمل على ذلك، ولكن ثغرات على المعابر أدت لدخول فيروس كورونا إلى الأردن، والفيروس موجود وسينتشر.ونفى تسجيل أي وفاة على أنها كورونا في حال كانت بغيره، وفي حال كان من يتداول هذا الحديث لديه دليل مكتوب عليه تقديمه.