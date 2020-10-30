السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

الجيش الابيض في الاردن ... مواجهة حقيقية لخطر الموت

الهياجنة للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى لتفشي فيروس كورونا

الصحة : الفيروس موجود وسينتشر

انتهاء الحظر الشامل في محافظات المملكة

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي : الوضع مقلق وهذا اكثر ما يرعبني

كندا: 27 وفاة و 2000 إصابة جديدة بكورونا

سورية : 4 وفيات و 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأمن العام : ألقينا القبض على اول شخص قام بنشر الفيديو المفبرك

تعليق الدوام بثلاث مدارس جديدة لإصابات فيها بكورونا

إربد: 82 شخصاً خالفوا تعليمات الحظر الشامل




الجمعة، 30-10-2020 11:44 م

الصحة : الفيروس موجود وسينتشر

10202028174043258968389


الوكيل الاخباري  - قال مساعد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الأولية الدكتور غازي شركسي إن كسر سلسلة العدوى يعتمد على المواطنين، وأصبح لزاما الالتزام بوسائل الوقاية، فالكمامة أصبحت سلاحا لا بد منه.
اضافة اعلان

وأضاف لبرنامج 60 دقيقة الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني أن الانتخابات استحقاق دستوري ويجب التعامل معه وفق ضوابط جائحة كورونا وليس الطريقة التقليدية.

وبين أن النظام الصحي الأردني استهلك 30% من قدرته، وتم استهلاك 50% من أسرة العناية الحثيثة، وهو قادر على استقبال المرضى، لكن وتيرة الزيادة باصابات كورونا يجب أن تنخفض.

ولفت إلى أن الحكومة لم تكن مواكبة للحدث كما يجب، حيث في البداية كان هناك وقت طويل للاعداد وتم العمل على ذلك، ولكن ثغرات على المعابر أدت لدخول فيروس كورونا إلى الأردن، والفيروس موجود وسينتشر.

ونفى تسجيل أي وفاة على أنها كورونا في حال كانت بغيره، وفي حال كان من يتداول هذا الحديث لديه دليل مكتوب عليه تقديمه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

الجيش الابيض في الاردن ... مواجهة حقيقية لخطر الموت

سس-9

الهياجنة للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى لتفشي فيروس كورونا

1

انتهاء الحظر الشامل في محافظات المملكة

1020202885934463176035

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي : الوضع مقلق وهذا اكثر ما يرعبني

10202026111225568989553

الأمن العام : ألقينا القبض على اول شخص قام بنشر الفيديو المفبرك

وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام بثلاث مدارس جديدة لإصابات فيها بكورونا

أخبار متعلقة
ص

بيان هام من الصحة للأردنيين بعد تفشي كورونا

figuur-i-607

تطبيق امان : الكشف عن 473 اصابة مؤكدة خلال الاسبوع الماضي

وزير-الصحة-سعد-جابر

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

666

الكشف عن موعد وصول العلاج المضاد لكورونا الى الاردن

4202021123452222406487

رسالة من وزارة الصحة للأردنيين

1020205182744481359926

ارتفاع قياسي في حالات الوفاة بكورونا في الاردن اليوم