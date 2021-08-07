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السبت، 07-08-2021 04:56 م

الصحة : الوضع الوبائي في المملكة مستقر

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، السبت، إن الوضع الوبائي في الأردن مستقر مقارنة في الأسابيع الماضية.

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وأوضح البلبيسي، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي الذي انتهى الجمعة، بلغ 5632 إصابة مقارنة بـ 6713 في الأسبوع الذي سبقه.

 

وأشار، إلى أن "الادخالات للمستشفيات للمصابين بالفيروس خلال الأسبوع الماضية ارتفعت مقارنة في الأسبوع الذي سبقة، حيث إنّ معدل الدخول للمستشفى ارتفع بمعدل 120%، ومعدل الوفيات ارتفع بنسبة 137%، ومعدل الدخول للعناية الحثيثة ارتفع بنحو 280%.


وبين، أن "أكثر من 3.143 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و مليونين و400 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية، حيث إنّ الاقبال على تلقي اللقاح خلال الأسبوعين الماضيين جيد، معتبرا ذلك مؤشرا جيدا على انخفاض الحالات.


ولفت، إلى أن معدل الإصابات الأسبوعي 363 ألف حالة بزيادة 67%؛ ومعدل الوفيات 4300 حالة في الأسبوع الحالي بنسبة 24% للوفيات.


وفيما يتعلق بالمتحور دلتا، قال البلبيسي، إنّه "غير المعادلة في الإقليم والعالم بعد انتشاره، مؤكدا أن "كل المعادلات تتغير بسبب المتحور دلتا والسائد في الإقليم حاليا.


 




 

 


 

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