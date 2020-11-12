الصحة: تجمعات ضخمة وفرصة عظيمة للفيروس

الوكيل الإخباري - رجح مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور وائل الهياجنة، الخميس، زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، الأسبوع المقبل (الاثنين، والثلاثاء) بعد ما حدث من عدم التزام بإجراءات السلامة العامة في الانتخابات النيابية 2020.

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وقال الهياجنة في تصريحات صحفية، إنّ الفيديوهات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "تمثل واقعا غير جيد، من تجمعات ضخمة، وتقارب جسدي كبير جدا؛ مما يعني منح فرصة عظيمة للفيروس للانتقال من مواطن لآخر".



وأضاف: "علميا فترة الحضانة للفيروس 14 يوما؛ نبدأ برؤية النتائج باليوم السادس أو السابع، أي تزداد الحالات في اليوم السادس أو السابع، ونحن في الأصل نسجل نحو 6 آلاف إصابة يوميا".



وتابع: "أتمنى أن نكون مخطئين، لكن في الأسبوع المقبل سنلاحظ زيادة بعدد الحالات".



