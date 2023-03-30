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الخميس، 30-03-2023 02:18 م

الصحة تنشر نصائح وارشادات لمرضى السكري في رمضان

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة نصائح وارشادات لمرضى السكري خلال شهر رمضان.

وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يجب على مريض السكري استشارة طبيبه قبل البدء بالصيام، مع الحرص على تجنب تناول العصائر المحلاة والعصائر الشعبية.

وأضافت أنه يجب الاعتدال في تناول الكربوهيدرات وتناول الحبوب الكاملة، وتقسيم الطعام إلى 3 وجبات (فطور، وجبة خفيفة، سحور)، وتناول اللحوم متوسطة الدسم باعتدال مثل الدجاج والأسماك.

وأشارت المديرية إلى أنه على مرضى السكري تناول الخضار طازجة ومطبوخة وتناول البقول كبديل صحي للحوم وتقليل الملح والسكر والدهون.

كما حذرت من تناول الحلويات والاكتفاء بتناول الفواكه بدلا عنها، مع الحرص على شرب 2-3 لترا من الماء.

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