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الأحد، 05-02-2023 10:41 ص

الصحة توجه نصائح للطلبة حول الحقائب المدرسية

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الوكيل الإخباري - وجهت مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة نصائح هامة للطلبة حول اختيار وحمل الحقيبة المدرسية بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.اضافة اعلان


وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يجب ألا يزيد حجم الحقيبة الخاصة بالطالب عن 15% من وزنه، وأن يتناسب حجم الحقيبة مع حجم جسم الطالب حتى لا يكون حملها ثقيلا عليه.

وأضافت أنه يجب ترتيب الكتب داخل الحقيبة من الأكبر حجما إلى الأقل بحيث يكون الكتاب الأكبر هو الأقرب لظهر الطالب.

ودعت المديرية الطلاب إلى وضع الكتب والدفاتر الخاصة باليوم الدراسي فقط تجنبا لحمل أوزان أكبر قد تضر بصحة الطالب.

وكان توجه اليوم الأحد، نحو 2.2 مليون طالب وطالبة في 7500 مدرسة في كافة مناطق المملكة.

 




 

 


 

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