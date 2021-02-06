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السبت، 06-02-2021 10:18 ص

الصحة توضح السبب الذي سيؤدي لعودة الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد اعلان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات تسجيل المملكة حالات من الاصابة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب افريقيا حذرت الجهات الصحية من التراخي في التزام المواطنين بالتعليمات .

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لجنة الاوبئة كانت قد تحدثت عن ان ظهور اصابات بكورونا من السلالة المكتشفة جنوب افريقيا تتوجب الحذر الشديد كونها سريعة الانتشار .

وشددت اللجنة على ان العودة للحظر الشامل غير مطروح حاليا الا انه اذا زادت عدد حالات الاصابة بكورونا وخاصة من السلالة الجديدة سيتم مناقشة تشديد الاغلاقات والحظر الشامل .

وقالت لجنة الاوبئة انه لوحظ في الاونة الاخيرة تساهل الكثيرين بتطبيق تعليمات وزارة الصحة وخاصة ارتداء الكمامة . 


 




 

 


 

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