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الثلاثاء، 31-08-2021 12:49 م

الصحة: كورونا قد يتحول لمرض موسمي

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - أكّد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، على استقرار الوضع الوبائي في الأردن.

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وأضاف، أن الأرقام الوبائية ارتفعت خلال الـ 4 الأسابيع الأخيرة ثم عادت الأرقام إلى الانخفاض، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لم تتجاوز 4 بالمئة إلى جانب انخفاض معدل الانتشار إلى ما يقارب (1).


ولفت إلى أن أعداد الحالات للدخول في المستشفيات دوما ما تكون حوالي (600) شخص، مؤكدا أن الوضع جيد ومقبول لكن يتوجب الحذر.


وقال، "لا نعتبر أن المرض انتهى من العالم والأردن، والعالم ملتهب بارتفاع الحالات، ويجب أن نحافظ على وضعنا الوبائي المستقر".


ولفت إلى أن الجائحة تعني انتشار المرض في كثير من الدول ومعظم القارات وهذا ما حدث مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه عند انتهاء الجائحة سيصبح حالات كورونا موسمية.


ويعتقد أن فيروس كورونا سيتحول إلى الشكل الموسمي.

 

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