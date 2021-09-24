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الجمعة، 24-09-2021 10:41 م

الصحة : لا يوجد أية نية لإغلاق المدارس

المدارس


 الوكيل الاخباري -  قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، إن الوضع الوبائي في المدارس مسيطر عليه بعد 40 يوما على فتح أبوابها.

وأضاف البلبيسي، أنه يجري الاستعدادات حاليا لعودة التعليم الوجاهي في الجامعات، لافتا إلى أن الأردن وصل إلى تطعيم 60 بالمئة من الفئة المستهدفة بالجرعة الأولى، و50 بالمئة بين تلك الفئة بالجرعة الثانية.

وشدد على أنه لا يوجد أية نية لإغلاق المدارس في أي وقت مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستمرار بالتعليم الوجاهي مرتبط بمدى الالتزام بمعايير السلامة العامة.

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