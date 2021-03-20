الصحة لـ الوكيل :الوضع مطمئن في مستشفى إربد الميداني -صور

الوكيل الإخباري - خاص - قام مسؤول ملف كورونا وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل هياجنة برفقة أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي بزيارة تفقدية إلى مستشفى إربد الميداني أمس الجمعة.

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وقال بلعاوي السبت لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم تفقد المرضى والكوادر الطبية والطاقم الصحي والأجهزة المستخدمة في داخل المستشفى خلال الزيارة.



ولفت إلى أن عدد الأسرة في المستشفى يبلغ 300 سرير، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال 30% حتى الآن.



وأضاف بلعاوي، أن نسبة الإشغال جيدة ويمكن للمستشفى استقبال المزيد من مرضى كورونا، وبشأن الأُكسجين ،نوه إلى توفر نسب كافية منه لمصابي الفيروس.



ويقع المستشفى الميداني التابع لوزارة الصحة في حرم مستشفى الملك المؤسس الجامعي فيما يبلغ عدد فرق التقصي الوبائي العاملة في محافظة إربد، 43 فريقا منها 29 فريقا ثابتا من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمحطات الثابتة .











