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الخميس، 09-12-2021 09:40 ص

الصحة: لم يعد هناك متّسع من الوقت.. خذوا المطاعيم

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحّية الأوّليّة في وزارة الصحّة، الدكتور غازي شركس، إن التردد بأخذ المطاعيم أمر بالغ الخطورة على الفرد والمجتمع.اضافة اعلان


وأكّد شركس عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “المطاعيم بأنواعها المختلفة مكّنتنا من السّيطرة على جميع الأمراض التي يطعّم لها”، موضحًا أن الوسيلة الوحيدة للسّيطرة على وباء كورونا هي التطعيم.

وبيّن أن المطعوم يحمي من الإصابة بعدوى كوفيد_19 ويخفّف من الأعراض ودخول المستشفيات ويمنع وفاة من تتكرّر إصابتهم بالفيروس، قائلا: لم يعد هناك متّسع من الوقت فلا تتردّدوا بأخذ المطعوم.

وأشار إلى عقد وزارة الصحّة لمؤتمرها الأوّل عن التطعيم “لتؤكّد على تميز برنامجها الوطني للتطعيم الذى حمى الأردنيين وعلى مدى أعوام عديدة من 12 مرضًا معديًا، كما يعدّ برنامجًا متميزًا على مستوى المنطقة”، لافتا إلى إجماع خبراء في المؤتمر على أهمية المطعوم وفعاليّته ومأمونيّته.

 




 

 


 

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