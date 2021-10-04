الصحة: لن نعيد النظر حالياً في قرار التباعد بالمساجد

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، على ضرورة بقاء التباعد في المساجد والمراكز الثقافية وغيرها من المواقع.



وقال في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: "لن نعيد النظر في التباعد في المساجد والمراكز الثقافية حالياً، لأن التباعد ما زال مطبقاً في المدارس والجامعات والمؤسسات، وفي كل مكان".



وأضاف أن التباعد شيء مهم جدا حتى لا يكون هناك انتشار للعدوى، موضحا أنه لا توجد أية دراسة حالياً حول إلغاء التباعد.



ورأى أن عدم التزام بعض القطاعات بالتباعد لا يعني أن نلغيه عن القطاعات الأخرى.

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