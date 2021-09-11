الصحة : 37% من المواطنين لم يتلقوا المطعوم

الوكيل الاخباري - قال امين عام وزارة الصحة الدكتور عادل البلبيسي ان الوزارة الغت كافة العوائق امام المواطنين لتحفيزهم للتوجه نحو التطعيم ووضعت خطة متكاملة لفتح المراكز الصحية بالارياف والبوادي ليتمكن اي شخص من الوصول اليها بسهولة .



واضاف البلبيسي في تصريحات صحفية ان الوزارة فتحت كل المجالات امام المواطنين حيث الغت التسجيل المسبق عبر المنصة وتركت له الخيارات حول نوع المطعوم وتعلن يوميا عن المراكز المتوفرة فيها وما عليه سوى ان يختار اي نوع يرغب فيه .



ولفت الى ان الدراسة الاخيرة التي اجرتها وزارة الصحة حول المناعة المجتمعية كشفت عن وجود 37% من المواطنين لم يتلقوا المطاعيم اي ثلث السكان الموجودين بالاردن ونحن نعمل للوصول اليهم .

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