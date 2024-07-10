الأربعاء 10-07-2024
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الأربعاء، 10-07-2024 02:54 م

الصفدي: الأوضاع في غزة ساءت كثيرا

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الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة، يدخل يومه من استهداف المدارس والمساجد وأماكن النازحين، شيوخا ونساء وأطفالا.اضافة اعلان


وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، عقد الأربعاء في القاهرة، أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة لا تكفى أدنى الاحتياجات داخل القطاع,

وأشار إلى أن الأردن يقف إلى جانب مصر في مطالبتها بضرورة خروج القوات الإسرائيلية من معبر رفح حتى تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وبين الصفدي، أن الأوضاع في غزة ساءت كثيرا والمسؤول هو الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية.

 




 

 


 

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