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الإثنين، 28-09-2020 06:48 م

الصفدي يتلقى اتصالاً من نظيرته الكورية الجنوبية

الصفدي


الوكيل الاخباري - تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيًا من وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية كيونغ كيون وأجرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.
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وأكد الوزيران استمرار العمل على توسعة برامج التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات. وشددا على التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

وبحث الصفدي ونظيرته الكورية الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

واطلع الصفدي كيونغ كيون وا على نتائج الاجتماع الذي استضافته المملكة الأسبوع الماضي لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية وفرنسا وألمانيا بحضور الاتحاد الأوروبي لإيجاد أفاق حقيقي لإطلاق مفاوضات على أساس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق واللقاء في أقرب فرصة لمتابعة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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