الثلاثاء 15-06-2021
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الثلاثاء، 15-06-2021 09:06 ص

الصفدي يشارك باجتماع في قطر لوقف انتهاكات الاحتلال

الصفدي


الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تطورات قضية سد النهضة، و الإجتماع الأول للجنة العربية الوزارية لوقف انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة، التي تستضيفها قطر.

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