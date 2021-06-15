الصفدي يشارك باجتماع في قطر لوقف انتهاكات الاحتلال

الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تطورات قضية سد النهضة، و الإجتماع الأول للجنة العربية الوزارية لوقف انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة، التي تستضيفها قطر.
يشارك @AymanHsafadi يوم غدٍ الثلاثاء في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تطورات قضية سد النهضة، والإجتماع الأول للجنة العربية الوزارية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في #القدس، التي تستضيفها #دولة_قطر الشقيقة#الأردن— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) June 14, 2021