الصناعة تكثف الرقابة وتدعو للإبلاغ عن الشكاوى

الوكيل الإخباري - كثفت وزارة الصناعة والتجارة رقابتها على الأسواق بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وباشرت بتنفيذ خطتها الرقابية على الأسواق في محافظات المملكة كافة.

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وتشمل خطة الوزارة تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأضاحي والتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، وكذلك الرقابة على قطاع المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير والتقيد ببيعه بالأسعار المحددة رسمياً.



كما تشمل الرقابة على محلات بيع الحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية ومحلات بيع البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً، ومحلات بيع اللحوم الحمراء الطازجة من حيث التقيد بالأسعار المعلنة في قائمة الأسعار وفقاً لدرجة التصنيف المعتمدة وبلد المنشأ.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تشمل الرقابة محلات بيع الدواجن الطازجة والنتافات والتأكد من مدى الالتزام بإعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة ومدى توفرها في الأسواق، وكذلك محطات المحروقات ومراكز بيع الغاز السائل المخصص للاستخدام المنزلي والتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة رسمياً ومحلات بيع الألبسة والاحذية والتأكد من مدى الالتزام بتعليمات التنزيلات والعروض قبل وخلال فترة عطلة العيد.



كما تشدد فرق الوزارة رقابتها على المطاعم الشعبية من حيث التقيد بقائمة الأسعار المحددة رسمياً والمصادق عليها من ضريبة الدخل والمبيعات.



ودعا المستشار الاعلامي للوزارة ينال البرماوي المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على أرقام الهواتف الآتية: العاصمة / 065661176، اربد/ 027277715، المفرق/ 026232368، الزرقاء/ 053985711، جرش/ 026341664، مأدبا/ 053248146، الكرك/ 032353898، الطفيلة 032241191، معان/ 032132195، العقبة/ 032019467، عجلون/ 026422181، البلقاء/053554831.