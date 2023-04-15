الصناعة والتجارة تحول ثلاثة مولات للجهات القضائية

الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، اليوم السبت، أحد المولات الكبرى يمتنع عن بيع الدجاج رغم توفره، ليرتفع عدد المولات المخالفة لثلاثة مولات في يومين.

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وقالت مصادر في الوزارة، إنه سيتم تحويل المخالفات إلى الجهات القضائية حسب القانون، مشيرة إلى أن عدد المخالفات بلغ منذ بداية رمضان 571 مخالفة، منها 106 لعدم الالتزام بالسقوف السعرية ومخالفتان للامتناع عن بيع مواد أساسية.



وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الجمعة، أنه تبين من خلال الجولات الصباحية على الأسواق، وجود نقص واضح في الدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات، حيث أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، بتكثيف الحملات الرقابية، مؤكدا أنه في حال استمر النقص سيتم تحديد سقوف سعرية للدجاج المباع للمطاعم والفنادق بـ 190 قرشا للدجاج الطازج.

