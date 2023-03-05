الصيادلة تمدد فترة تسديد رسوم المزاولة حتى نهاية آذار الحالي

الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة صيادلة الأردن تمديد فترة تسديد رسوم المزاولة بدون غرامة حتى نهاية آذار الحالي.

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ودعا المجلس، في إدراج على "فيسبوك"، الصيادلة أعضاء النقابة إلى المبادرة بتسديد الرسوم في موعدها المحدد تجنبا لفرض غرامات في موعد أقصاه 2023/3/31.

وتصل الإجراءات القانونية إلى تجميد عضوية الصيدلي المنتسب للنقابة إذا لم يقم بدفع الرسوم لمدة عام.

يشار إلى أن الرسوم السنوية لكل عضو في النقابة لا تزيد عن 250 دينارا.

يذكر أن المجلس قرر مؤخرا تجميد عضوية نحو 4500 صيدلي وصيدلانية لم يقوموا بتسديد الرسوم لمدة عام كامل.