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الإثنين، 03-10-2022 03:28 م

الضريبة: 380 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف المستشار في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والناطق الإعلامي باسمها موسى الطراونة أنه تم تحميل أكثر من ٣٨٠ ألف فاتورة عبر تطبيق "فواتيري".اضافة اعلان


وقال الطراونة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل التطبيق من متجر غوغل (Google play) ومتجر آب ستور (App Store) بلغ نحو 38.5 ألف شخصا.

وأضاف أن الدائرة ستجري السحب على جوائز الفواتير التي تم تحميلها على تطبيق "فواتيري" بعد منتصف شهر تشرين أول الحالي، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر موقعها الإلكتروني.

ودعا الطراونة المواطنين إلى تحميل التطبيق والمبادرة إلى رفع الفواتير لتزيد فرصتهم بالفوز في الجوائز التي أعلنتها مؤخرا، لافتا إلى أن التطبيق يعزز ثقافة طلب الفواتير.

وكانت أعلنت الدائرة عن تقديم أكثر من 200 جائزة تشمل الجائزة العينية الأولى سيارة كيا سبورتيج 2023، والجائزة النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار، بالإضافة إلى جوائز مختلفة أخرى تشمل أجهزة هواتف خلوية وشاشات تلفزيون أحجام مختلفة وأفران ميكرويف وطابعات ليزر مكتبية وليرات ذهب وأجهزة لاب توب وكوبونات بنزين وزجاجات عطر ولوازم منزلية مختلفة وغيرها من الجوائز.


 




 

 


 

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