الضمان: إطلاق برنامج فرصة للباحثين عن عمل قريباً

الوكيل الإخباري -

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قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي إنه سيتم قريباً سيتم إطلاق "برنامج فرصة" للتشبيك بين الباحثين عن عمل والشركات والمؤسسات المشمولة بالضمان الإجتماعي.وأضافت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" أن البرنامج يُعتبر بوابة للتشغيل وفرصة أمام الباحثين عن عمل لتعريف الشركات والمؤسسات بالخبرات والمهارات.وأشارت إلى أنه يتوجب على الباحث عن عمل الدخول إلى الحساب الشخصي عبر موقع المؤسسة لتقديم الطلب بالشكل الصحيح.وتاليا رابط الموقع https://eservices.ssc.gov.jo/external/login