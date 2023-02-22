الضمان الاجتماعي يوضح حول تخفيض الاشتراكات

الوكيل الإخباري

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- أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن تخفيض الاشتراكات على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عاما ستسهم بحل جزئي لمشكلة البطالة.وقال الطراونة، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن نسبة البطالة في الفئة 23-28 عاما تتراوح بين 50-55% وهي مرتفعة، وأن تخفيض نسب الاشتراكات سيشجع المنشآت في القطاع الخاص على تشغيل الشباب العاطلين عن العمل وتقليل نسبة البطالة.وأضاف أنه سيكون هناك ضوابط واشتراطات بحيث يتم المحافظة على العاملين ممن هم فوق 30 عاما في سبيل تشغيل أشخاص تحت 30 عاما والاستفادة من تخفيض الاشتراكات.وأشار الطراونة إلى أنه يجب على المنشآت الراغبة بالاستفادة من تخفيض الاشتراكات تشغيل أشخاص عاطلين عن العمل وبدون خبرة ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي من قبل.وبيّن أنه سيتم ضبط الفقرة (ج) من المادة رقم (7) الواردة بمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي من خلال نظام.وشدد على أن هذا الإجراء مطبق في العالم وهناك مقالات علمية منشورة بهذا الشأن، لافتا إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تسعى لتقليل نسبة البطالة وإيجاد حلول لها بالتعاون مع مؤسسات دولية.