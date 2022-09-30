الضمان توضح حول صرف بدل التعطل للمؤمن عليهم

الوكيل الإخباري - أجابت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول صرف بدل التعطل للمؤمن عليهم.

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وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن بدل التعطل يصرف بسقف 3 شهور لمن كان له على الأقل 36 اشتراك وأقل من 180 اشتراك، ولمدة 6 شهور لمن كان له على الاقل 180 اشتراك.

وأضافت أنه في حال كان المؤمن عليه صرف بدل التعطل سابقا فإنه يجب أن يشمل من جديد لفترة لا تقل عن 36 اشتراك.

وأشارت المؤسسة إلى أن الصرف للمستحقين يكون نسبة 75% من آخر أجر كان مشمول عليه قبل التعطل في الشهر الأول، و65% للشهر الثاني، و55% للشهر الثالث، و45% لمن يستحق أكثر من 3 شهور.

وبيّنت أن سقف الصرف لكل شهر يكون 567 دينار.