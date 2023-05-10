الضمان توقف خدماتها الإلكترونية لمدة 3 ساعات ونصف غدا

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن توقف خدماتها على موقعها الإلكتروني يوم غدٍ الخميس الموافق 2023/5/11 ولمدة ثلاث ساعات ونصف تبدأ من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة السابعة مساءً.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الخدمات ستتوقف بهدف إجراء بعض أعمال التحديث والصيانة على شبكة معلومات المؤسسة والأجهزة الرئيسية، ولذلك اقتضى التنويه.



وأكدت أن مركز اتصالها الموحد على الرقم (117117) مستمراً في عمله في استقبال أي استفسارات على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.