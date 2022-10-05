الضمان يدرس عقد اجتماعات للجانه الطبية خارج العاصمة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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تدرس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حل مشكلة المؤمن عليهم الذين يراجعون اللجان الطبية من المحافظات البعيدة، وفق الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.وقال المجالي في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك تفكير لدى المؤسسة لإيجاد حل في المستقبل لهذه الفئة وخاصة في محافظات العقبة ومعان والطفيلة للتسهيل عليهم.وأضاف أن من ضمن الحلول هو عقد اجتماع للجان في المحافظات البعيدة والإعلان عن موعده بشكل مسبق من أجل تسهيل مراجعة اللجان الطبية عليهم.وأشار المجالي إلى أن اللجان الطبية في العاصمة عمّان تعمل على تقييم الوضع الصحي للمؤمن عليهم لتحديد مدى انطباق مفهوم العجز أو تقييم إصابة العمل أو استقرارها لغايات علاج المصابين وتقديم التعويضات لهم.وبيّن أن اللجان تعقد جلساتها بشكل شبه يومي لتقييم الحالات التي تراجع لغايات الحصول على تقييم طبي.وكانت وردت شكاوى لـ"الوكيل الإخباري"، من أشخاص مؤمن عليهم حول بعد المسافة عليهم عدا عن الوقت والجهد والكلف المالية المترتبة نتيجة مقابلة اللجان الطبية في العاصمة عمّان للحصول على حقوقهم.