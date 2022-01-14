الضمان: 30 ألف منشأة تم شمولها منذ بداية نيسان 2020

الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن شمول (30) ألف منشأة بالضمان الاجتماعي يعمل لديها نحو (106) ألف عامل، وذلك وفق ترتيبات برنامج بادر من بداية شهر نيسان من العام 2020.

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وأكدت المؤسسة بأن النمو في أعداد المنشآت هو الأعلى في تاريخ المؤسسة ويصل عددها الإجمالي اليوم إلى نحو (77) ألف منشأة، داعيةً المنشآت غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بالمبادرة بشمولها وشمول العاملين لديها قبل نهاية شهر حزيران المقبل 2022 وذلك للاستفادة من ميزة الشمول بأثر فوري، أي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.



وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت المبادرة بالشمول الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني wwww.ssc.gov.jo ومن الخدمات الإلكترونية اختيار خدمة شمول منشأة.

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