السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

اكتشاف حالة غير نمطية من جنون البقر في أميركا

G7 تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا والسعي لعلاقات بناءه مع الصين

المملكة على موعد مع عواصف ترابية تنعدم فيها الرؤية

الضريبة: نظام الفوترة لا يرتّب أي تكاليف مادية على المكلفين

بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

التعامل مع 899 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الكواليت: انتاج 1000 طن من صوف الأغنام سنوياً في الكرك

السبت، 20-05-2023 09:36 ص

الطاقة والمعادن تدرس طلب جديد لترخيص شركة تسويق مشتقات بترولية

B3SuGQpUTJE8r4F8UwmxKpCQ47jwUUaalsoRN3GP


الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إنها تدرس حالياً طلب جديد لترخيص شركة تسويق مشتقات بترولية جديدة وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة لعمل القطاع النفطي في المملكة.اضافة اعلان


وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن إدخال شركة جديدة يعزز التنافسية في القطاع بما يحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن الباب مفتوح أمام الراغبين بالاستثمار في انشطة تسويق وتوزيع المشتقات النفطية داخل المملكة.

وأشارت الهيئة من خلال الإيضاح المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أنه سيتم التعامل مع أي طلب يتم تقديمه بحسب التشريعات الناظمة لعمل القطاع، وأن نشاط تسويق وتوزيع المشتقات النفطية هو نشاط مفتوح وفقا لاحكام قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2019 وقانون المشتقات البترولية رقم (11) لسنة 2018 ونظام ترخيص الانشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم (121) لسنة 2019 وتعديلاته. 

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة زياد السعايدة إن الإعلان يأتي تأكيدا لسياسة الحكومة بفتح السوق النفطي المحلي للمنافسة وذلك من خلال ترخيص شركات تسويقية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية داخل المملكة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وخطة هيكلة القطاع النفطي وبما يضمن تقديم الخدمات بصورة آمنة ومستقرة ومستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة جدّدت في الأول من شهر ايار الحالي الرخص الممنوحة للشركات الثلاث العاملة في مجال تسويق المشتقات البترولية ولمدّة (10) سنوات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
000000

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

qK3WiiR4roq4pLU8s7aSHUEWXlBgpe5SaeOv8ehT

الضريبة: نظام الفوترة لا يرتّب أي تكاليف مادية على المكلفين

520237141023389888445

بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل

347112821_3119362598367295_52827020454813111_n

التعامل مع 899 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

1684570253183

الكواليت: انتاج 1000 طن من صوف الأغنام سنوياً في الكرك

شرطة سير (3)

مصدر يكشف سبب الانتشار الأمني في شوارع بعمان صباح اليوم

أخبار متعلقة
RA91aKi7jzgBzgooeVx923Yj7pBN5arNg3y3zQDp

الحكومة: نسعى لتوليد 50 % من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة

IMG-20230501-WA0214

وزيرة الاستثمار تزور مشروع العبدلي وتؤكد دعم الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات للمشروع

main_image63fdf58064ea9

مواعيد العمل بجولات التراخيص المتنقل لشهر ايار الحالي

1682601587861

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة بعين الباشا والمخيبة ويتفقد مشروع مدرسة إبدر الثانوية للبنات

1682596474635

مهندسان أردنيان يطوران تقنية لرفع كفاءة استخدام المياه في المزارع

484480

بين الفلك والشرع.. مفتي المملكة يكشف قرار الإفتاء حول أول أيام العيد في الأردن