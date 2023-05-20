الطاقة والمعادن تدرس طلب جديد لترخيص شركة تسويق مشتقات بترولية

الوكيل الإخباري -

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قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إنها تدرس حالياً طلب جديد لترخيص شركة تسويق مشتقات بترولية جديدة وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة لعمل القطاع النفطي في المملكة.وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن إدخال شركة جديدة يعزز التنافسية في القطاع بما يحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.وأضافت أن الباب مفتوح أمام الراغبين بالاستثمار في انشطة تسويق وتوزيع المشتقات النفطية داخل المملكة.وأشارت الهيئة من خلال الإيضاح المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أنه سيتم التعامل مع أي طلب يتم تقديمه بحسب التشريعات الناظمة لعمل القطاع، وأن نشاط تسويق وتوزيع المشتقات النفطية هو نشاط مفتوح وفقا لاحكام قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2019 وقانون المشتقات البترولية رقم (11) لسنة 2018 ونظام ترخيص الانشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم (121) لسنة 2019 وتعديلاته.وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة زياد السعايدة إن الإعلان يأتي تأكيدا لسياسة الحكومة بفتح السوق النفطي المحلي للمنافسة وذلك من خلال ترخيص شركات تسويقية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية داخل المملكة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وخطة هيكلة القطاع النفطي وبما يضمن تقديم الخدمات بصورة آمنة ومستقرة ومستدامة.وأشار إلى أن الهيئة جدّدت في الأول من شهر ايار الحالي الرخص الممنوحة للشركات الثلاث العاملة في مجال تسويق المشتقات البترولية ولمدّة (10) سنوات.