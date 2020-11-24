الثلاثاء 24-11-2020
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الثلاثاء، 24-11-2020 06:38 م

الطفيلة: إغلاق مبنى بلدية القادسية بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية القادسية بمحافظة الطفيلة الدكتور سليمان الخوالدة، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تعليق دوام الموظفين في مبنى البلدية اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء ولغايه صباح يوم السبت المقبل، نظرا لتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الموظفين.
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وأضاف الدكتور الخوالدة، ان قرار تعليق الدوام في البلدية جاء بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين موظفي البلدية ما يشكل خطرا على حياتهم وحياة المراجعين وإمكانية إصابتهم بالعدوى، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الصحية لغايات إجراء فحوص لجميع موظفي البلدية الى جانب تعقيم مرافق المبنى وفق الإجراءات الصحية المتبعة.

 




 

 


 

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