الطفيلة: لجنة حصر أضرار الصقيع تنفذ جولات ميدانية

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة المسح الميداني في مديرية زراعة الطفيلة، جولات ميدانية على المزارع المتضررة بموجة الصقيع.



وبين مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين، اليوم الثلاثاء، أن موجة الصقيع التي شهدتها الطفيلة الأسبوع الماضي أثرت على مساحات زراعية تحوي أصنافا متنوعة من الخضروات والزراعات الحديثة، سيما في المناطق الجنوبية والشرقية من المحافظة .

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