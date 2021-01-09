الطويسي : عملة وطوابع خاصة بمئوية تأسيس الدولة

الوكيل الإخباري - عقد وزير الاعلام علي العايد ووزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم في متحف الحياة البرلمانية ، بمناسبة الإعلان عن الخطة الوطنية لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية.





وبدا وزير الاعلام الحديث عن تاريخ الانجازات للدولة الاردنية ومحطات الفخر والاعتزاز ، لافتا أن خطة الاحتفالية تنقسم إلى 5 محاور تتضمن فعاليات



واستعرض وزير الثقافة الطويسي ، مراحل الاحتفالية وتفاصيل الخطة الوطنية لهذه الاحتفالية .

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وأشار إلى أن أختام الدخول والخروج للمملكة ستحمل شعار المئوية، وسيتم اصدار عملة وطوابع بريدية خاصة بالمئوية، وسيتم اعلان 16 من نيسان كل عام يوم وطني للعلم الأردني وهو تاريخ اختيار العلم الأردني بشكله الحالي في عام 1928، وسيكون يوم 11 نيسان يوم التفكير بالمستقبل، ويوم 2 آذار سيكون يوم مدينة عمان بمناسبة وصول الأمير عبدالله المؤسس لمدينة عمان من معان.



ومن جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، علي العايد، السبت، إن إحياء مناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، فرصة لمواصلة العمل، وتعزيز الإرادة للاستمرار في الإنجاز، وإعلاء قيم الريادة والإبداع.



وأضاف العايد، أن المناسبة "فرصة لاستحضار إنجازات الأجداد والآباء الأوائل، واستذكار بطولات الشهداء والفخر بما تحقق".



"سر الإنجاز على امتداد 100 عام يكمن في الحكمة في إدارة الندرة، فقد صنع الأردن الكثير من الإنجازات بالقليل من الموارد"، وفق العايد الذي أشار إلى أن المناسبة تشكل "فرصة لإطلاق نقاشات وطنية راشدة لاستلهام الدروس والعبر، واستشراف المستقبل".



