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السبت، 25-06-2022 11:33 م

العربية للتوعية من المخدرات تحذر من انتشار الآفة

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الوكيل الاخباري - حذرت الجمعية العربية للتوعية من المخدرات والعقاقير الخطرة من انتشار آفة المخدرات بشكل اوسع لا سيما بين فئة الشباب وانعكاساتها الخطرة على المنظومة الاجتماعية وآثارها على الافراد والأسر.

ودعت الجمعية في بيان لها اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها الذي يصادف يوم غدا، الى التصدي للآفة بكافة السبل وتوحيد جهود المؤسسات المعنية في سبيل الحد من تعاطي المخدرات والعقاقير الخطرة.

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