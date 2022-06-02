العقبة الخاصة تعرض خطتها لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - عرضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لممثلي فنادق العقبة، اليوم الخميس، خططها واستعداداتها لاستقبال الزوار المحليين والأجانب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وأكد مفوض السياحة والبيئة في السلطة، الدكتور نضال المجالي، حرص السلطة على استمرار نهج تعزيز مبدأ التشاركية مع القطاع الفندقي في مدينة العقبة، ووضع الخطط اللازمة لإنجاح الفعاليات السياحية والوقوف على متطلبات القطاع ومشاكله وضرورة الاستمرار بتقديم العروض التشجيعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للسائح والزائر.



ولفت إلى أهمية التعاون مع ممثلي الفنادق لتفادي الملاحظات التي تم تسجيلها خلال العطل والأعياد السابقة من قبل النزلاء والزوار وتقديم أفضل الخدمات الفندقية والسياحية التي تساهم في إظهار العقبة كوجهة سياحية مميزة محليا وعالميا.



وأكد المجالي أن مفوضية السياحية والبيئة تعتمد في رؤيتها ومنهجها سياسة التواصل الميداني واللقاءات المباشرة مع جميع القطاعات السياحية والعاملين فيها، وأن هناك توجيهات لمديرية السياحة بضرورة متابعة قضايا ومتطلبات القطاع السياحي وتقديم التسهيلات اللازمة التي تضمن تقديم أفضل الخدمات السياحية في مدينة العقبة وتسريع ومتابعة معاملات القطاع ضمن مديريات السلطة.

