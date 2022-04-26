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الثلاثاء، 26-04-2022 04:18 م

العقبة تتأهب لاستقبال زوارها خلال العيد

العقبة


الوكيل الإخباري - أنهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد وفق خطة متكاملة بالتعاون مع دار المحافظة وجميع المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظة العقبة.اضافة اعلان


وقال مفوض المدينة والاقليم عبدالله النجادات إن السلطة أعدت خطة متكاملة لإدارة المدينة اثناء فترة عطلة العيد، تضمنت العديد من المحاور الخدماتية التي تهم المواطنين، مشيراً الى انها رفعت من جاهزية كوادرها لتقديم افضل الخدمات خلال عطلة العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات في مركز خدمات المدينة وغرفة عمليات المحافظة اللتين تعملان على مدار الساعة لتقديم ما يحتاجه المواطنون من خدمات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف النجادات، ان السلطة وفرت كافة المتطلبات الأساسية على الشواطئ والساحات وأماكن الترفيه وتشغيل المرافق والمتنزهات العامة وأجرت الصيانة اللازمة للمرافق الصحية والمظلات الشاطئية وكافة الخدمات العامة على منطقة الشواطئ التي يرتادها الزوار، مشيرا الى ان فرق الرقابة في السلطة ستعمل على متابعة الشكاوى والتأكد من التزام المواطنين بالأنظمة والتعليمات.

وبين أن فرق الرقابة الصحية في السلطة ستقوم بمراقبة اسواق المواد الغذائية والمطاعم والمنشآت الغذائية من خلال فرق التفتيش الغذائي التي تعمل على مدار الساعة والتركيز على ساعات الذروة التي يكثر فيها التسوق وسيتم التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين من خلال هاتف غرفة العمليات على الرقم (032031122).

واشار النجادات إلى أن الشركة المعنية بنظافة العقبة وضعت خطة محكمة للحفاظ على مستوى نظافة المدينة بالتعاون مع السلطة وستعمل خلال عطلة العيد على تعزيز كوادرها في مختلف المناطق التي تشهد اكتظاظا، خاصة في منطقة السوق التجاري والمرافق والمتنزهات والشواطئ العامة.

ودعا النجادات زوار المدينة خلال عطلة العيد إلى التعاون مع فرق العمل التابعة للسلطة في الميدان التي تعمل من اجل توفير الخدمات الاساسية للزوار في مختلف المرافق والمتنزهات والشواطئ، من أجل اقامة مريحة في العقبة ثغر الاردن الباسم والمقصد السياحي للأردنيين كافة في هذا العيد.

 




 

 


 

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