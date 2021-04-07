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الأربعاء، 07-04-2021 11:47 ص

توضيح بلاغ رئاسة الوزراء

العمل : تحديد ساعات العمل في رمضان للقطاع الحكومي

ز
وزارة العمل


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ، محمد الزيود، أن بلاغ رئاسة الوزراء فيما يتعلّق بساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك ، لا يشمل القطاع الخاص، أي أنه - البلاغ- لموظفي القطاع الحكومي، فحسب.

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وأشار الزيود ، الأربعاء ، خلال تصريحات إذاعية ، أن الرقابة على الأسواق هي مسؤولية مشتركة بين  وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، وأمانة عمان الكبرى ووزارة العمل فيما يتعلق بالعمالة الوافدة .

وأضاف الزيود، أن مهنة بيع الخضار  بشكل مباشر للمواطنين يمنع العمل بها من قبل العمالة الوافدة وهي للأردنيين فقط.

 

وبيّن أن المهمة المسوح بها للعمالة الوافدة هي "التحميل" و"التنزيل"، وتابع " في حال تم ضبط أي عامل وافد يعمل بهذه المهنة يتم إصدار كتاب لغايات إعادته إلى بلده".

 

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