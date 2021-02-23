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الثلاثاء، 23-02-2021 03:00 م

في لقاء حصري لـ"الوكيل الإخباري"

العميد الفراية : يمكن اللجوء إلى الحظر الشامل الجمعة

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العميد مازن الفراية


الوكيل الإخباري - كشف مدير عمليات خلية أزمة كورونا ، العميد مازن الفراية عن أهم الحيثيات، حول الوضع الوبائي في المملكة ، خاصة في الآونة الأخيرة .

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جاء ذلك ، خلال لقاء حصري أجراه موقع "الوكيل الإخباري" ، اليوم الثلاثاء ، للوقوف على أهم التوصيات التي من شأنها منع انتشار فيروس كورونا ، حيث أنّ المملكة تمرّ بمرحلة جديدة من الوباء .

 

العميد الفراية ، قال " تصاعد إصابات كورونا مقلق، ونخشى تصاعد الإصابات بشكل كبير".


وعبر عن قلقه ، حيال عدم التزام المواطنين بأوامر الدفاع ، وتابع "اذا لم يلتزم المواطن فالإصابات بكورونا ستصل إلى أرقام فلكية".

 

حظر التجول
وفي ردّ على سؤال حول حظر التجول ، الذي بات مثار جدل لدى الأردنيين ، أجاب الفراية " حظر التجول يحكمه قدراتنا الصحية للتعامل مع الوباء، ويمكن اللجوء حاليا الى حظر التجول الشامل يوم الجمعة". 

"لا يمكن أن نوافق على قرار لا يخدم المواطن وخاصة قرار الحظر (...) الفيروس المتحور منتشر بشكل كبير في عمّان والرقم مرشح للزيادة" ، وفق الفراية .

وتابع "الخيار الاصعب هو اغلاق كل القطاعات(...) حظر يوم الجمعة مهم وضروري للحدّ من حركة المواطنين".

 

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