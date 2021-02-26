العوايشة يحذر المواطنين من عقوبة جديدة بعد صدور أمر الدفاع 26

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشة إن جرى تسجيل 880 مخالفة لحظر التجوال الذي طبق منذ ساعات مساء أمس الخميس.وبين في حديث للتلفزيون الأردني وعبر برنامج ستون دقيقة، أن الأمن العام بدأ بتسجيل المخالفات عند الساعة الحادية عشرة مساء الخميس، لإعطاء مهلة للمواطنين للعودة إلى منازلهم.وأكد العوايشة أن الفرق الأمنية تقوم بضبط المخالفين لأمر الدفاع وتوديعه إلى القضاء إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بقضية أخرى.وبين العوايشة، إذا شعرنا بتنمر على أمر الدفاع المعني بحظر التجوال لمدة 24 ساعة، بقصد كسره، ستكون هنالك إجراءات أكثر تشددا.وأضاف التجمعات في الأيام العادية محظورة لأكثر من 20 شخصا وباشتراط أن يكون هنالك تباعد جسدي وارتداء الكمامات.ونوه بأنّ التباعد أصبح عليه غرامة وعقوبة بعد صدور أمر الدفاع 26، حيث لم يكن ذلك مطبقا فيما سبق، فيما يتم مضاعفة الغرامة في حال التكرار.