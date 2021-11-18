الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 05:26 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العبداللات والغزاوي

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العبداللات بوفاة عزات عبد الفلاح العبداللات، والد مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، وإلى عشيرة الغزاوي بوفاة يعقوب محمد البشير الحسن الغزاوي، شقيق النائب الأسبق حاتم الغزاوي.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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