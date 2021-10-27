الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 05:11 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العريقات والمحاميد وملحم

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العريقات بوفاة العميد الركن المتقاعد أحمد درويش العريقات، وإلى عشيرة المحاميد بوفاة صالح المحاميد، والد أمين عام وزارة المياه والري، وإلى عشيرة ملحم بوفاة زاهي خليل تميم ملحم.

وأعرب العيسوي، في اتصالات مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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