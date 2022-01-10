الغذاء والدواء تؤكد أهمية شراكتها مع الصحة العالمية

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سعي المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، وتوظيف هذه الشراكة لتعزيز دور المؤسسة الرقابي الريادي، ودعم قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية.

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جاء ذلك، خلال استضافة مهيدات لممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، وفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين.



وأعربت الراعبي عن تطلع المنظمة للمزيد من الشراكة والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ لأهمية ذلك في دعم المؤسسة ورفع قدرات كوادرها سيما خلال جائحة كورونا، وما تبعها من اجراءات إجازة الاستخدام الطارئ للقاحات.



وثمّنت دور المؤسسة في تعزيز الصحة العامة، من خلال دورها الرقابي والتنظيمي على المستحضرات الصيدلانية والمستهلكات الطبية، ومختبرات الرقابة الدوائية التابعة للمؤسسة.